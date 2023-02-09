Сертификация для маркетплейсов (OZON, Wildberries, Lamoda, ЯндексМаркет, СберМегаМаркет и другие). Когда нужно оформлять сертификаты, декларации, письма и как их получить

Как пройти сертификацию продукции для маркетплейсов OZON (Озон), Wildberries (Вайлдберриз) и получить сертификаты и декларации о соответствии, отказные письма, СГР и добровольные сертификаты



В целом, сертификация для маркетплейсов является важным шагом для компаний, желающих успешно развиваться на этом рынке. Она позволяет повысить доверие со стороны пользователей, увеличить продажи и прибыль, а также расширить географию продаж. Поэтому, если вы планируете выйти на маркетплейс, не забудьте о сертификации – это поможет вам достичь успеха и занять лидирующие позиции на рынке.

Маркетплейсы становятся все более популярными в последние годы, и многие компании стремятся выйти на этот рынок для расширения своей аудитории и увеличения прибыли. Однако, чтобы успешно конкурировать на рынке маркетплейсов, необходимо получить сертификаты, декларации и другие разрешительные документы.

Особенности оформления сертификатов для маркетплейсов

Сертификация товаров для маркетплейсов имеет свои особенности, которые связаны с тем, что маркетплейсы являются посредниками между производителями и покупателями. Ниже приведены некоторые особенности сертификации для маркетплейсов:

Упрощенный процесс сертификации: маркетплейсы могут упростить процесс сертификации, так как они не являются производителями товаров. Это означает, что они могут использовать готовые сертификаты от производителей или получить их самостоятельно. Более высокие требования к качеству товаров: маркетплейсы обычно требуют от продавцов более высоких стандартов качества товаров, чем обычные магазины. Это связано с тем, что покупатели могут легко сравнить цены и качество товаров на разных площадках.

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Сертификация товаров для маркетплейсов, зачем она нужна

Сертификация на маркетплейсах может потребоваться в следующих случаях:

— Если вы продаете товары, которые подлежат обязательной сертификации. Например, продукты питания, косметика, мебель и т.д.

— Если вы хотите повысить доверие покупателей к своему товару и увеличить его конкурентоспособность на рынке. Добровольная сертификация подтверждает высокое качество и безопасность товара.

Как пройти сертификацию для маркетплейса:

— Выберите орган по сертификации, который имеет лицензию на проведение сертификации в вашей категории товара.

— Подготовьте документы, необходимые для сертификации. Обычно это техническая документация на товар, договор на поставку , заявка и т.д.

— Пройдите экспертизу товара в органе по сертификации. Эксперты проверят соответствие товара заявленным характеристикам и стандартам качества.

— Получите сертификат соответствия. После успешной экспертизы вы получите сертификат, подтверждающий соответствие товара стандартам качества.

— Разместите сертификат на своем сайте и в карточках товаров на маркетплейсе. Покупатели смогут ознакомиться с сертификатом и убедиться в высоком качестве вашего товара.

Виды сертификатов для торговли на маркетплейсе OZON (Озон), Wildberries (Вайлдберриз).

При сертификации товаров для маркетплейсов можно выделить несколько видов разрешительных документов:

— отказное письмо (разъяснительное /информационное)

— декларация о соответствии по ТР (ЕАС)

— декларация о соответствии по ГОСТ Р (согласно 2425 постановлению)

— сертификат о соответствии по ТР ТС

— Сертификат добровольный (он не обязательный, но может быть оформлен для повышения рейтинга производителя или поставщика)

— СГР (свидетельство о гос. регистрации продукции)

— пожарный сертификат

Отказное письмо (информационное письмо) для маркеплейсов — выгодный и быстрый вариант сертификации.

Для тех, кто только начинает работать с маркетплейсами и только пробует эту торговую площадку. Продавец отдает предпочтение реализовывать продукцию, которая не подлежит обязательной сертификации. Это связано, чаще всего с уменьшением затрат. Отказное письмо помогает избежать проблем с оформлением документов и ускоряет процесс продажи товаров.

Отказное письмо или разъяснительное для тоговли на маркеплейсе

Отказное письмо, его еще называют информационное письмо или разъяснительное оформляется на продукцию, которая не подлежит обязательное сертификации или другим разрешительным документам.

Стоимость такого письма можно посмотреть в прайс. Она не велика и дает возможность торговать на площадках маркетплейсов на законных основаниях.

Отказное письмо можно сказать бессрочное. Чаще всего мы оформляем такое письмо без окончания даты срока действия. С припиской, что данное отказное письмо действует до изменений в законодательстве. Если вдруг продукция будет включена в список обязательное сертификации – то придется пройти процедуру сертификации. Маркетплейсы принимают такие письма, так как для них это гарантия что будет реализовываться на их площадке продукция , которая действительно не подлежит сертификации.

Поскольку сотрудникам сложно отслеживать изменения в законодательной сфере сертификации – поэтому письмо от органа по сертификации существенно ускоряет начало работы.

Отказное письмо по сертификации для OZON (Озон), Wildberries (Вайлдберриз) подтверждает, что ваш товар не подлежит обязательной сертификации

Какая же продукция не подлежит сертификации и что можно быстро начать продавать на маркетплейсе. Список продукции огромен, здесь только можно руководствоваться, что вам ближе по духу или с какой продукцией вы уже работаете.

Можно составить такой список для того что бы сложилось понимание что не подлежит сертификации:

— аксессуары для животных, переноски для животных

— запчасти и аксессуары для велосипедов

— элементы и части мебели: фасады для мебели, зеркало, вешалки

— корм для рыб (кроме, корма для прудовых карповых рыб – они подлежат декларированию),

— щетка для уборки, салфетка для уборки

— силиконовая подушка для массажного стола

— мойка, раковина, штора для ванной

— чехол для велосипеда, чехол для машины, чехол для телефона

— декор и элементы декора — рамы для картин, сувениры, елочные украшения

— хозяйственно-бытовые предметы: сушилка для белья

— бижутерия, заколки и далее

На этом список продукции не заканчивается и его можно продолжить. Но каждый продукт нужно индивидуально проверять на все постановления (например, постановление 2425 от 23 декабря 2022 года, которое заменило 982) и на все регламенты Таможенного союза.

Для проверки и возможности оформления отказного письма достаточно обратить к специалистам нашего центра.

Декларация о соответствии на продукцию по Тех. Регламенту или по ГОСТ Р как вид сертификации для маркетплейсов.

Далее мы обсудим продукцию, на которую требуется оформление Декларации о соответствии.

Это наименее затратная форма сертификации. Она может требоваться на обширный список продукции.

Чем интересная декларация:

— выдается сроком до 5 лет

— подтверждает качество продукции

— самый дешевый и доступный способ сертификации, стоимости очень разнятся в зависимости от продукции и варианта декларирования.

Декларация о соответствии как сертификация для маркетплейсов OZON (Озон), Wildberries (Вайлдберриз) обязательно оформляется на такую продукцию, которая указана в Тех. регламентах. Нужно учитывать, что нет единого списка, где можно проверить свою продукцию.

Нужно смотреть наименование продукции, определять ее тому или иному Тех. Регламенты и проверять по перечню.

Декларацию о соответствии обязательно требуется оформлять на некоторые категории товаров

— Одежда для взрослых второго и третьего слоя. Эта категория товаров относится к ТР ТС Легкая промышленность. На нее подтверждение соответствия качеству происходит по Регламенту 017/2011. Но не вся одежда сюда относится, и есть исключения – это детская одежда, медицинская одежда, специального назначения и далее по документу.

Например: блузки, штаны, платье, кофта, джемпер, свитер, пальто, куртка, шапка и далее.

— Обувь для взрослых, так же по ТР ТС 017 Лёгкая промышленность.

— Мебель. Она подлежит декларированию по ТР ТС 015. Ассортимент так же огромен – шкафы, столы, кровати, диваны, стулья и далее.

— Косметика. Подлежит оформлению декларации по ТР ТС 009. Кроме профессиональной, для салонов красоты. Шампуни, кремы, бальзамы, пенки, гели, лаки, мыло, парфюмерия для взрослых – можно оформить Декларацию ТР ТС.

— Посуда, приборы столовые, принадлежность кухонные подлежат оформлению декларации по ГОСТ Р согласно 2425 постановлению.

— Медицинские изделия и оборудование

— Продовольственные товары, такие как мясо, рыба, молоко и молочные продукты, а также овощи и фрукты, чай и кофе.

Обязательное оформление Сертификата о соответствии для торговли на маркеплейсе.

Оформление сертификата ТР ТС более дорогой вид сертификации, поскольку здесь идет проверка на большее количество показателей и более жесткие нормы. Под оформление сертификата попадает продукция, которая может нанести более существенный вред здоровью. Поэтому в нормативных документах и Тех . регламентах прописаны более жесткие требования к такой продукции. Все показатели и документы проверяет сертифицированный эксперт и далее выдает сертификат. Сертификат ТР заверяется печатью Органа по сертификации и Экспертом.

Список продукции для ознакомления, на которую обязательно оформление Сертификата о соответствии согласно ТР ТС . Сертификаты о соответствии могу быть оформлены по разным Регламентам: 017/2011 Легкой промышленности, 004/2011 Низковольтного оборудования, 007/2011 Продукции для детей и подростков, 025/2011 Мебельная продукция и далее

— одежда 1 слоя – чулочно-носочные изделия (носки, чулки, колготки и далее), нательное белье (трусы, майки, футболки)

— пастельное белье

— электрические приборы бытовые (для домашнего использования) от сети: холодильник, телевизор, микроволновая печь

— электрические приборы косметические: бритвы, щипцы для завивки волос, фены и далее.

— выключатели, светильники, лампы

— детские игрушки

— детская мебель

Свидетельство о гос. регистрации продукции (СГР) для реализации товаров на маркетплейсах.

Свидетельство о государственной регистрации — это документ, который выдается Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и подтверждает соответствие продукции установленным требованиям безопасности и качества. Это Заключение о соответствии продукции санитарно-эпидемиологическим нормам.

Свидетельство о государственной регистрации необходимо для реализации товаров на российских маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и других. Без этого документа продавец не может продавать свою продукцию на указанных площадках.

Для получения свидетельства о государственной регистрации продавец должен пройти процедуру регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и предоставить необходимые документы. После регистрации продавец получает свидетельство, которое подтверждает соответствие его продукции требованиям безопасности и качества, установленным действующим законодательством РФ.

Свидетельство о государственной регистрации действует в течение определенного срока, который зависит от типа продукции и условий ее реализации. Обычно срок действия свидетельства составляет от 1 года до 5 лет.

Важно отметить, что для продажи некоторых видов продукции на маркетплейсах необходимо получить дополнительные разрешительные документы, такие как декларация о соответствии или сертификат соответствия требованиям технических регламентов.

Продукция:

— памперсы

— зубные щетки

— зубные пасты

— краска для волос

— стиральный порошок и моющие средства

— строительные смеси, грунтовки

— и далее.

Добровольный сертификат на товары для торговли в магазине и на маркетплейсе.

Добровольная сертификация — это процесс получения сертификата, подтверждающего соответствие продукта или услуги определенным стандартам качества. Это может быть полезно для маркетплейсов, так как повышает доверие покупателей и увеличивает конкурентоспособность товаров на рынке.

Преимущества добровольной сертификации для маркетплейсов:

– Повышение доверия покупателей. Наличие сертификата свидетельствует о том, что товар или услуга соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. Это может привлечь больше покупателей и увеличить продажи.

– Увеличение конкурентоспособности. Товары с сертификатами часто имеют более высокую цену, чем товары без сертификатов, что может сделать их более привлекательными для покупателей.

– Улучшение репутации. Сертификат может помочь маркетплейсу улучшить свою репутацию и привлечь больше клиентов.

– Возможность участвовать в тендерах. Наличие сертификата может быть важным условием для участия в тендерах и получения государственных заказов.

– Расширение рынка сбыта. Товары с сертификатами могут быть проданы в странах, где действуют соответствующие стандарты качества.

В целом, добровольная сертификация может стать полезным инструментом для маркетплейсов, которые хотят повысить качество своих товаров и услуг и увеличить свою прибыль.

Этапы сертификации для маркетплейсов (Вайлдеберис, Озон)

Сертификация продукции — это процесс, который включает в себя несколько этапов. Вот основные из них:

— определение категории товара

— подача заявки на сертификацию

— сбор необходимых документов и образцов продукции

— проведение испытаний продукции в лаборатории

— анализ результатов испытаний и принятие решения о выдаче сертификата

— регистрация сертификата в соответствующих органах

Документы для сертификации продукции для маркеплейсов и магазинов.

— заявка

— скан копии учредительных документов (ИНН, ОГРН)

— руководства и (или) паспорта на изделия (в зависимости от товаров)

— документы на ввоз продукции (возможно для ввозимой продукции)

— дополнительные документы в зависимости от типа продукции и страны происхождения

— ЭЦП или КЭП для регистрации декларации

Можете обратиться к нам за консультацией. Если возникли трудности, сомневаетесь по своей продукции и не понимаете, какой сертификации она подлежит.

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